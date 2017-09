He oui surprise de mon vendeur qui m'appelle hier car il a Knack2 et il peut le vendre.



Perso le 1 meme si c pas un grand jeux il etait tres sympas et surtout mon fils de 6 ans le soude.



Je vais tester avec lui cette aprem le jeux.

J'ai pas trop suivis l'actu de ce jeux mais j'avais compris a son annonce qu'il y avait un vrai mode coop.

Ca va etre terrible.



Ps: je vous fait un retour dans la journee