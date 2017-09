"On y retrouve donc le même contenu et les mêmes modes mais aussi le même moteur avec les mêmes graphismes et les mêmes animations... Ou presque. Certains observateurs notent tout de même quelques "petites différences" et un léger rendu "last gen""... Cependant, d'après USGamer, les développeurs ont préféré poussé la Switch jusqu'à ses limites plutôt que d'opter pour une version spéciale, et au vu du résultat, ils sont aujourd'hui heureux de leur choix."