Voici l'article de JV.com qui fout un bordel pas possible dans les forums, bonne lecture :Téléchargeables via l'eShop, les jeux de la Nintendo Switch peuvent également être achetés sous la forme de cartouches dans un certain nombre de cas. Un format qui ne nous dispensera pas de l'achat d'une carte microSD en ce qui concerne certains titres, comme nous l'apprend Big N.Vous le savez sans doute, la machine embarque un stockage interne de 32 Go, pas de quoi télécharger une vaste collection de jeux ; mais l'on pouvait se dire que les cartouches effaceraient cette problématique, en ne sollicitant pas ce stockage. Nintendo, qui a annoncé un partenariat avec SanDisk, dont l'objet est de vendre des cartes microSD officielles de 64 Go et 128 Go cet automne, remet en cause cette croyance.Certains des titres les plus copieux - sans doute la plupart du temps des triple A - pourraient ne pas tenir dans une cartouche, et nous demander un téléchargement supplémentaire sur un stockage externe. L'information sera clairement indiquée sur la boîte du jeu, et NBA 2K18 fera partie de ces exceptions. Nintendo ajoute que ces titres à la taille imposante pourront tout de même être lancés et nous proposer une partie de leur contenu, comme des niveaux spécifiques, si nous ne sommes pas équipés de façon adéquate.