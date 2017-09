Voici une Information autour du jeu Final Fantasy XV :Malgré la présence de la Xbox One X, la présence médiatique pour la Gamescom 2017 est la plus faible enregistrée à ce jour. Grâce aux faibles annonces durant l’évènement, c’est le jeu Final Fantasy XV qui a fait le plus parlé de lui, avec notamment l’annonce d’une version mobile, d’une possible sortie sur Nintendo Switch et du cross-over avec Assassin’s Creed, sans oublié son annonce sur PC. Comme quoi…Source : http://www.gamesindustry.biz/articles/2017-08-31-xbox-one-x-couldnt-save-gamescom-2017-from-weak-media-coverage