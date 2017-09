Il arrive parfois quesoit le lieu de naissance de projets rocambolesques et la vidéo qui suit en fait partie :Oui, plus de 200 animateurs ont participé durant un an à la recréation d'un épisode entier de, plutôt impressionnant ! Evidemment, ça donne plein de styles différents, avec parfois des délires pouvant ne pas plaire à la majorité mais ça fait partie du charme du projet :Pour ceux qui veulent comparer avec l'original, c'est par ici que ça se passe De quoi bien commencer la journée, non ?