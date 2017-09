Voici une Information autour de la Xbox One X :Mike Ybarra a donné des réponses intéressantes sur l’approche de Microsoft lors de la conception la Xbox One X. Il précise que Microsoft aurait pu faire comme Sony en sortant la PS4 Pro l'année dernière, mais ils ont préféré attendre une année supplémentaire pour sortir une console plus puissante et qui permet de jouer aux meilleures versions des jeux, comme par exemple le jeu Rise of the Tomb Raider. Mike Ybarra pense que Microsoft a atteint ce but avec la Xbox One X et les éloges des développeurs confirment que c'est vraiment le cas. Pour rappel, la Xbox One X sortira dans le monde le 7 novembre prochain…Source : http://gearnuke.com/mike-ybarra-talks-xbox-one-x-designed-play-best-version-games/