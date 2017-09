Stephen King revient plus que jamais au cœur de l’actualité ces temps-ci avec les sorties assez proches de La Tour Sombre et d’une nouvelle version de Ça, sans oublier la série Castle Rock, imaginée par J. J. Abrams, qui mélangera de multiples détails de son univers. S’il a tenu à préciser lors de l'annonce du projet qu’il ne comptait pas s’impliquer dans la nouvelle adaptation de It, son gros succès publié en 1986, l’écrivain a pu voir le film en avant-première, et il a été agréablement surpris. Au micro de Bloody Disgusting, il explique même avoir déjà vu deux fois le long métrage d’Andy Muschietti avant même qu’il ne sorte au cinéma. "J’avais de l’espoir concernant cette adaptation, mais je ne m’attendais pas à ce que Ça soit aussi bon. C’est très différent de mon livre, mais en même temps, les lecteurs devraient s'y retrouver. Ils devraient aimer les personnages, et pour moi, c’est avant tout les personnages qui comptent. Si vous vous y attachez, alors le côté horrifique fonctionne bien, en général. Je suis sûr que mes fans vont aimer le résultat. Je pense qu’ils vont VRAIMENT apprécier ce film."Une réaction élogieuse qui rassure quelques semaines après l’accueil plutôt froid réservé à La Tour sombre. Sans compter que Stephen King n’est pas toujours tendre avec les adaptations de ses histoires. Plus de 30 ans après la sortie de Shining, il déteste par exemple toujours autant la vision de Stanley Kubrick…Concernant Ça, dès le mois de mars, l’auteur avait déjà vu une première version et avait fait savoir qu’il trouvait que l’équipe avait "fait un boulot merveilleux". Il y a quelques jours, il a aussi accroché le fameux ballon rouge de Pennywise/Grippe-Sou à la fenêtre de sa maison du Maine. Un clin d’œil qui a beaucoup amusé ses fans