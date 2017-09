Mouvements authentiques : commande R2‑D2 depuis ton téléphone intelligent, passe du mode bipode au mode tripode, ou déclenche des mouvements latéraux.

Simulation holographique : explore la galaxie de Star Wars, visite l'intérieur de vaisseaux célèbres, et plus encore.

Expérience inter-droïdes : observe R2‑D2 interagir avec d'autres droïdes de Star Wars commandés par application de Sphero. Regarder avec moi : regarde les films de la saga Star Wars avec R2‑D2 réagissant à tes côtés.

Haut-parleur et LED intégrés : le son provient directement de R2‑D2, et les lumières avant et arrière sont complètement fonctionnelles.