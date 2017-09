Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Il est assez difficile sur certains marchés de trouver la console. Selon Eric Bright, la demande au niveau de la Nintendo Switch est égale, voire supérieure, à la Wii en son temps. Le responsable marketing de GameStop précise que dès que de nouveaux stocks sont disponibles, ils partent très vite. La Wii est la console de salon la plus vendue de Nintendo en ayant dépassé les 100 millions, et il se peut que la Nintendo Switch se vendent encore mieux. Pour répondre à cela, Nintendo affirme qu'ils font leur maximum pour accélérer la production de Nintendo Switch et ainsi répondre à la forte demande; notamment durant les fêtes de fin d’année…Source : http://wccftech.com/gamestop-demand-switch-similar-wii/