Nintendo est condamné à fournir 10 millions à ILIVE, en raison d'un brevet qui concerne l'accéléromètre des Wiimotes.Suite à cette victoire! ILIFE aurait crée un nouveau Slogan! Life is Money!Après cette défaite surprise, Nintendo aurait fait appel! Il s'avérait que pour la deuxième manche, Nintendo aurait appelé Phoenix l'avocat pour tenter de renverser la situation.Quand à ILIFE, il aurait engagé le meilleur détective au monde. Il a réussi à élucider tout les enquêtes, le grand détective Edogawa Conan.Suite au prochain épisode! Qui de Phoenix ou de Conan gagnera la manche suivante!

Who likes this ?

posted the 09/01/2017 at 07:36 PM by lion93