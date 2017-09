Les amateurs de seinen connaissent très bienson action,sa violence et ses pin ups sexy,mais aujourd'hui c'est dequ'il s'agit un spin off endont le premier viens de débarquer chez nous pour être exacte il est paru le 15-16 août chez nous édité parL'histoire prend place en 2005 durant les événements de la série principale mais point de Kurono ou de Kato ici nous suivons une fille(encore une) et sa classe de lycéens en sortie scolaire a bord d'un car qui par accident ou pas va finir dans un ravin,l'accident s'avére mortel pour toute la classe qui se retrouve aussitôt dans une vieille école abandonné avec la fameuse sphère noirequi leur ordonne aussitôt de s'équiper pour partir chasser un alien façon MIB dans un Zoo du coin.Pouvoir retrouver l'ambiance des chasses nocturnes ou la moindre erreur fait la différence entre la vie et la mort est toujours aussi plaisant malgrés que dans ce tomes les persos random sont toujours aussi relou a pas vouloir lire et retenir cette simple phraseVivement le tome 2 et pour rappel sachez que Gantz et ressorti en Perfect edition (1tome égal 2) au mois de Juillet.