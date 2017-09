Petit rappel pour les collectionneurs du site n'ayant pas eu de date précise pour la scultures de Broly ssj j'ai eu la surprise de la trouver en magasin il y a deux jours a peu prés et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle est magnifique avec ces effets métallisés et ses dégradés pour la gamme c'est étonnant .Elle fait 18cm socle compris et se trouve entre 24,90€ et 29,90€ selon votre revendeur.