ça y est je me suis mis en tête d'acheter la one X.

Peut on encorela précommander, je ne trouve plus de stocks nulle part?

D'autre part je vais garder ma one, faudra-t-il que je rachète mes jeux en dvd si je veux jouer à 2 en ligne sur 2 consoles? Et mes jeux demat? Et mes jeux EA acces?

Merci bcp