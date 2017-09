Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Si l’on en croit un revendeur espagnol, le jeu Fallout 4 GOTYE sortirait aussi sur Nintendo Switch. Si on se souvient, c’est parti de là l’annonce de plusieurs jeux Telltale sur Nintendo Switch, qui ont ensuite été confirmés par l’éditeur. Reste plus qu’à attendre une future confirmation de Bethesda, et si les Figurines Amiibo débloqueront du contenu exclusif…Source : https://www.gonintendo.com/stories/289063-rumor-spanish-retailer-lists-fallout-4-goty-edition-for-switch