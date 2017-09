Rejoignez Mario dans une vaste aventure en 3D à travers le globe et utilisez de nouvelles capacités pour venir à la rescousse de la Princesse Peach ! Dans sa nouvelle aventure, Mario dispose d'un tout nouveau monde à explorer ! Des ruines mystérieuses aux villes étincelantes, chaque pays est comme un terrain de jeu rempli de secrets à découvrir et de lunes à récolter ! L’édition Collector du guide inclut : Couverture Premium : Une magnifique illustration sur couverture rigide – un must pour les fans Soluce complète : Visitez tous les lieux, battez tous les boss, et résolvez toutes les énigmes avec des stratégies en solo et en co-op. Cartes détaillées : Explorez le vaste monde avec des cartes détaillées de tous les royaumes. Secrets, Lunes et Mini-Jeux Découvrez tout ce que le jeu a à offrir durant votre périple pour sauver la Princesse Peach. Vieux ennemis et nouveaux défis : Venez à bout du plus petit Goomba et du plus grand T-Rex avec toutes sortes de stratégies. Nombre de pages : 336 Couverture rigide. Version Française intégrale.