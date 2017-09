Voici des Informations autour entre autres des jeux Arms et Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy :On commence tout d’abord par les estimations VgChartz pour le 07 juillet. Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy aurait dépassé le million dès son lancement. Au niveau des consoles, la Ps4 conserverait la première place.Passons ensuite aux estimations datant du 08 juillet. Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy conserverait la première place et Arms dépasserait les 600 000 exemplaires écoulés. Au niveau des consoles, la Nintendo Switch s’approcherait des 5 millions…Source : http://www.vgchartz.com/weekly/42925/Global/