Bonjour tout le monde

Alors voila, je me posais une question hier en jouant a AC Syndicate sur one s et depuis j'ai cherché sur google ou meme posé la question sur le forum JV.COM mais je n'ai pas trouvé de réponse clair , donc je vous la pose à vous.

Concrètement, la résolution sur ps4 pro (et meme ps4 vanilla) est supérieur a celle affiché sur la one et one s nous sommes tous d'accord je pense.

Donc j'aimerais savoir si les jeux sur one x Non patché, et j'insiste sur le "non patché" day one comme l'est pour le moment Syndicate (je sais que la liste n'est pas complète) seront au meme niveau que ce qu'affiche la ps4 pro ?



Si je prend l'exemple de syndicate qui a été patché ps4 pro en "2k natif upscalé en 4k", la One x censé pouvoir affiché de la 4k natif, ce serais donc possible que les jeux sans patch sois au meme niveau que les jeux ps4 pro non ?