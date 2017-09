Aujourd'hui At0mium diffuse sa vidéo de présentation sur le fan game de Tomb raider réalisé par Nicobass, un fan français. La démo est disponible gratuitement sur PC et dure plus d'une heure.La vidéo de présentation dure 24min, je vous rassure.Lien vers la Demo : http://tombraider-dox.com/downloads/

posted the 09/01/2017 at 02:20 PM by kibix971