Markza Flamme

Gagnez 3 matchs dans la playlist 'Classic One Shot One Kill' .



Longshot: Flamme

Dans la playlist "Classic One Shot One Kill" de l'événement spécial:



Obtenez 100 meurtres par Headshot.

Gagnez 1 Ruban de Coup du chapeau (3 Kills consécutives sans mourir)

Les statistiques sont suivies dans la base de données de Coalition est ne seront pas visible par les joueurs. The Coalition nous conseille d’écrire manuellement notre nombre de HeadShot pour être sur d'avoir les Skins.



Pour vous qualifier, vous devez être connecté au Xbox Live et compléter ces objectifs dans la playlist One Shot One Kill avant le 5 septembre .



Les récompenses seront remises aux participants admissibles d'ici le 25 septembre 2017