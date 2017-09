Voici une Information autour du jeu Shenmue III :Yu Suzuki précise que même si le rendu des personnages n’est pas définitif, il n’est pas encore satisfait du design actuel, même si c’est déjà mieux que lorsque le développement a débuté. Il y a deux mois, les développeurs ont modifié la structure des visages, mais il y a eu un petit souci, et du coup, n’ont pas été montré. Concernant les jeux Shenmue I & II HD, il précise juste que la Saga appartient à Sega, et qu’il souhaite que Sega y pense sérieusement…Source : http://www.shenmuedojo.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=51055

posted the 09/01/2017 at 11:01 AM by link49