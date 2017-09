Il y a pas longtemps quelqu'un avait posté Recore definitive edition : Xbox One vs Xbox One X (comme il est marqué sur la vidéo).

Je tien à signalé que c'était de la merde, et que la version que vous voyez sur la vidéo est une comparaison entre la version Vanilla et Définitive édition quel que soit le modèle de la Xbox One (dont j'ai fait la comparaison), les rajouts de la One X sera la 4k.