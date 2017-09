Voilà une nouvelle vidéo de Sea Of Thieves ou on voit les développeur cette fois-ci aborder un Navire ennemie mais d'une différente façon en utilisant cette fois ci le tchat vocale du jeu et en faisant des signaux avec les lanternes, on peut voir que l'autre équipage se prête au jeu et ils organisent une course jusqu'à une île, la ils poseront les coffres et s'entre tueront pour récupérer le butin.les développeurs on déjà dit vouloir pouvoir hisser un drapeau blanc pour montrer un geste amicale et un drapeau noir pour montrer que nous seront des pirates hostiles, ils ont aussi dit que l'ont pourra devenir le pirate que l'ont voudra être.