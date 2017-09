Bon, je pensais qu'il y aurait une version boite pour le jeu (enfin l'extension) Horizon Zero Dawn: The frozen Wilds et malheureusement, il n'y aura pas de boite.

LA TERRE NE NOUS APPARTIENT PLUS.

Au-delà des montagnes du nord, les frontières du territoire de la tribu Banuk mettent à l'épreuve ceux qui osent les franchir et tentent de survivre dans ce climat extrême. Mais cette terre sauvage et gelée dissimule une nouvelle menace ainsi qu'un mystère qu'Aloy est bien décidée à percer.



The Frozen Wilds contient des contenus additionnels pour Horizon Zero Dawn et propose de nouvelles quêtes, de nouveaux personnages et une expérience dans une magnifique mais impitoyable zone inédite.



· Découvrez une histoire inédite et passionnante.

· Affrontez de nouvelles machines.

· Pour profiter du contenu, vous devez posséder Horizon Zero Dawn.

· Optimisé pour PS4 Pro grâce à la 4K dynamique, propose des graphismes et environnements améliorés et une imagerie à grande gamme dynamique