Voici une Rumeur concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 :Amazon Espagne et Italie listent tous les deux le jeu avec une sortie programmée pour le 29 décembre 2017. Il pourrait s’agir d’un simple placeholder, mais dans ce cas-là, ils auraient affiché une date du genre 31 décembre 2017. De plus, le 29 tombe un vendredi, jour classique pour une sortie sur une console Nintendo. En attendant une réponse officielle de Nintendo…Source : https://beyond-gaming.net/2017/08/31/xenoblade-chronicles-2-release-date-revealed-amazon/

posted the 09/01/2017 at 08:30 AM by link49