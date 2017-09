Cedec Awards vient de décerner les awards 2017. Le PSVR a remporté l'engineering Award. Ce qui est pour du rendu visuel et du game designer, c'est Zelda Botw qui l'emporte. Ce qui est pour du Son , c'est Nier Automata qui l'emporte. Et un prix spécial pour le Papa des final fantasy, j'ai nommé Tabata! Non je plaisante Hironobu Sakaguchi. Maintenant, vous pouvez ragé, vous battre entre-vous! Le mordor est ouvert à toute âme charitable!

Who likes this ?

posted the 09/01/2017 at 07:40 AM by lion93