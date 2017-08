1er Septembre :



-Narcos saison 3

-Poldark saison 3

-The Originals saison 3

-Little Devil (ça a l'air pas mal)



4 Septembre :



-Jane the virgin saison 2



8 Septembre :



-Bojack Horseman saison 4

-The Expanse saison 2



11 Septembre :



-Outlander saison 3 1 épisode/ semaine



14 Septembre



White Gold saison 1



15 Septembre :



-D'abord, ils ont tué mon père

-Strong Island



21 Septembre :



-The Good Place saison 1

-The Good Place saison 2 1 épisode/ semaine



25 Septembre :



-Star Trek Discovery saison 1 1 épisode/ semaine



26 Septembre :



-Brooklyn Nine-Nine saison 4









Le programme de Netflix pour le mois de Septembre est enfin dévoilé. Et il y a 2-3 trucs pas mal.Star trek enfin après 1 an de retard, la saison 3 de Narcos et The Expanse saison 2.