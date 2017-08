Voici une Information autour de la Nintendo Switch :R.B.I. Baseball 17Double Dragon IVLichtspeer : Double Speer EditionNeuroVoiderThe BridgeThe Binding of Isaac: Afterbirth+LEGO WorldsRayman Legends Definitive EditionSemispheresNBA 2K18MorphiteSteamWorld Dig 2Dragon Ball Xenoverse 2Pokken Tournament DXLEGO NINJAGO Movie Video GameFIFA 18One Piece : Unlimited World Red Deluxe EditionLargement de quoi faire donc…Source : http://www.handheldplayers.com/2017/08/27/nintendo-switch-new-releases-september-2017/

Who likes this ?

posted the 08/31/2017 at 05:50 PM by link49