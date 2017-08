Salut à tous,je voulais juste savoir si parmi vous(les joueurs PS4),il y en aurait qui utiliserait l'adaptateur Chronusmax plus ,ce dernier permettant de jouer avec n'importe quelle manette sur n'importe quelle console. Dans mon cas,c'est le fait de pouvoir jouer sur une PS4 avec une manette XBOX ONE.Donc si vous êtes l'heureux propriétaire de cet objet,dites moi si cela fonctionne bien et si vous en êtes satisfait. Merci d'avance pour vos retour.

Like

Who likes this ?

posted the 08/31/2017 at 05:09 PM by mugen113