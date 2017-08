EDGE profite pour balancer son top 100 bah moi j'en profite pour balancer mon TOP 7 hop, même s'il n'y a pas d'ordre précis, voici mes BGE !-Donkey Kong : Country (plate-forme 2D)Une révolution graphique à l'époque, des musiques inoubliables, un gameplay qui met la misère même à des jeux de plate-forme 2D actuelle, une direction artistique du tonnerre entre piraterie et Afrique, un mode deux joueurs super fun etc etc. Le meilleur jeu de la Super Nintendo pour moi.-Jak II Hors la lois (plate-forme 3D)Ce jeu est tout simplement un chef d’œuvre du genre dont l'on parle bien peu de nos jours. Jason Rubin (fondateur de Naughty dogs) nous a fait un jeu au gameplay Hybrid inimitable. Un jeu cartoon avec une ambiance très sombre, des heures de jeux dans un open world fascinant qui nous rappellent les plus grands films de science-fiction, un scénario adulte avec plus de 1H30 de scènes cinématique pour 3H de dialogues (du jamais vu pour un jeu de plate-forme style cartoon...), des missions qui ne se répètent jamais qui devrait être un exemple pour les open world actuelles qui nous demandent parfois de faire 50 fois la même chose, des graphismes de toute beauté pour de la PS2 et sans aucun temps de chargement...Un chef d’œuvre à la difficulté très élevée mais qui lui donnent un charme unique. Ce jeu sera à jamais dans mon cœur, un chef d’œuvre qui surpasse même le magnifique Jak 1 pour moi. Une tuerie.-Shadow of the Colossus (Action Aventure)Tout comme ICO ce jeu est un ovni à son époque, proposait un jeu vide uniquement composé de boss (les fameux colosses) il y a quoi avoir peur avant l'achat et pourtant...il m'a suffit de test les 30 premières minutes du jeu dans un magazine (le premier colosse) pour courir à Micromania comme un pigeon ailé pour acheter le jeu en vitesse. Grandiose, poétique, sublime, épique et émouvant. Shadow of the colossus vous marquera à vie une fois arrivé au crédit de fin. Le remake est sympa pour la nouvelle génération mais pour les anciens, je ne vois pas trop l’intérêt car on connait tous comment vaincre les colosses et donc on retrouvera pas trop la même expérience...Quoiqu'il en soit ce jeu est une poésie pure, à faire absolument au moins une fois dans sa vie!-Metal Gear Solid 3 Snake Eater (action-infiltration)Franchement ici c'est au choix entre MGS 1, MG2 et MGS 3 mais si je dois choisir entre les 3 bah c'est le snake eater. The boss ma tout simplement tuer mentalement dans ce jeu, c'est peut-être même le personnage le plus touchant et fascinant dans un jeu vidéo avec des leçons de morale et des scènes qui peuvent dépasser les 10 minutes mais quelle régale...Des combats de boss légendaires, une aventure de dingue, une fin avec de l'action non stop pendant plus de 4H !, des scènes et une narration toujours inégalables, de l’infiltration avec un grand I etc etc le chef d’œuvre ultime de Kojima en espérant un Death Stranding aussi marquant ou pas loin de lui au moins! KojiGod c'est plus fort que toi.-Ninja Gaiden (Beat em all)J'ai hésité entre God of War III et Castlevania mais Ninja Gaiden sort du lot grâce à sa difficulté légendaire, sa durée de vie de malade (20H), son nombre dingue de combo, sa technique, ces graphismes complètement ouf sur XBOX à l'époque, ces boss, sa direction artistique qui mélange des cultures subtilement, pour ces musiques de malade ou tout simplement pour Ryu Hayabusa le ninja le plus classe au monde. J'ai pris la Xbox à l'époque pour un jeu...et bien c'était pour lui et je ne regrette pas du tout. Ce jeu est une légende!-Resident Evil : Rebirth ( survival - horror )Au choix si vous êtes un puriste de la version PS1 ou Resident Evil 2 qui est aussi bien, mais Rebirth c'est : une baffe de nostalgie, des décors toujours aussi beaux même comparables a des jeux PS4 !! (en avance sur son temps comme jamais c'est le plus beau jeu de la gen PS2/CUBE/XBOX), un bestiaire culte, des perso charismatique, des speed run légendaire, des musiques mémorables, des nouveautés qui redéfinissent le genre Remake etc etc. Resident Evil est tout simplement le meilleur Survival Horror de tous les temps, le meilleur remake du JV et un des meilleurs jeux de tous les temps. Culte! Niké pas RE 2 Remake Capcom tout mais pas ça...-Resident Evil 4 ( Tps / action horror )Resident Evil 4 suit le même chemin que le premier Resident Evil (pas l'inventeur d'un genre mais l'ambassadeur), mais même s'il n'a pas inventé beaucoup de choses, c'est bien lui qui a relancé le genre TPS et autres mécaniques de gameplay. Ce jeu a complètement chamboulé l'industrie toute entière. Avec des TPS en masse qui sont venues après lui en s'inspirant grandement de ce dernier, et même si le gameplay est devenu très rigide et lent comparé au standard actuel, le jeu reste le meilleur TPS de tous les temps grâce à un rythme de jeu toujours inégalé (course-poursuite, protection, sous boss, mini-jeu, action, boss, qte, sniper, destruction, résisté à un siège, chariot de mine, exploration, boutique d'armes, le bestiaire qui se réinvente a chaque fois, petites énigmes, etc etc). Un monument vidéoludique pour un des jeux les plus appréciés de son époque! Indémodable.Et voila, c'est fini, désolé s'il n'y a pas de Mario, ou de final fantasy (je suis pas trop RPG) ou même de Zelda (le Breath of the wild m'intrigue quand même hâte de le faire un jour) mais bon comme on dit chacun ses goûts, mais si vous voulez partager vos BGE dans les commentaires n'hésiter pas