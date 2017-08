Voici une Information autour du jeu Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle :Le jeu a été testé par Gamekult et il obtient la note de 7/10. Pour rappel, le jeu, qui est la première exclusivité d’Ubisoft à paraitre sur la dernière console de Nintendo, est maintenant disponible sur Nintendo Switch, depuis mardi dernier plus précisément…Source : https://www.gamekult.com/jeux/mario-rabbids-kingdom-battle-3050875761/test.html