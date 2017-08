L’Egypte ancienne, époque de grandeur et d’intrigues, sombre dans une impitoyable lutte pour le pouvoir. Dévoilez des secrets et des mythes oubliés à un moment crucial : les origines de la Confrérie des Assassins. Explorez les Grandes Pyramides et découvrez les mystères de l’Egypte ancienne avec le guide official Assassin’s Creed. L’édition Collector du guide inclut : Une couverture Premium : Une magnifique illustration sur couverture rigide – un must pour les fans Une soluce complète : Toutes les missions, quêtes annexes et autres activités secondaires sont couvertes pour vous guider à travers le jeu Des cartes illustrées : Trouvez tous les lieux importants, objet à collectionner, cibles avec des captures d’écran des chemins à suivre Armes et objets : Toutes les informations sur votre équipement en matière d’armes et d’outils Un poster unique recto-verso