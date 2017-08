Je vous partage quelques éléments d'une étude (qui sort tous les ans) du CEDEC (computer entertainment Developers conference) sur le monde du JV Jap. Bref quelques chiffres a partir d'un gros échantillons de personnes, qui peuvent interesser certains ici, juste par curiosité. En vrac :



Etudes scolaires :

- 31,9% des employés viennent d'une école spécialisé

- 42% viennent de la fac (niveau licence)



Situation sociale

- 37,8% sont mariés

- 62,2% non mariés

- Les différents types de boulots au sein du monde du JV montre une différence assez faible entre les job, notez que les producer et director sont ceux qui ont le plus faible taux de mariage (respectivement 65,6% et 65,9% ).

- En revanche par région. 60% des personnes venant d'Hokkaido sont mariées, et 42,2% pour le Kansai, les 2 plus hauts taux. Le plus faible est évidemment le Kanto (Tokyo) avec 36,9%.



Enfants

- 24.5% ont des enfants

- 75,5% n'en ont pas

- Sans surprise encore une fois les directeurs/producer sont ceux avec le moins d'enfants (83% et 87,5% sans enfants) tandis que les comptables/managers sont ceux qui sont le moins touches (67,2% sans enfant)

- Les employés d'Hokkaido, Kansai, Kyushuu sont moins touches que Tokyo (53% sans enfants a Hokkaido, 76,4% dans le Kanto)



Années d'expérience

- En moyenne les employés ont 10 ans d'expérience

- 20.1% ont moins de 3 ans d'xp, 18,7% en ont plus de 18.



Changement d'entreprise

- 56.6% des employés n'ont jamais changé d'entreprise

- 20.5% ont change une seule fois

- 9.8% 2 fois

- 7.4% 3 fois

- La moyenne est de 0.95 fois



Plateforme de dev

- Il y a plus de personnel sur le combo Tel + smartphone + tablette que sur consoles de salon. Sachant qu'un developpeur peut avoir travaillé sur plusieurs PF différentes (du coup les pourcentages sont petes dsl)



Salaire

- 20,8% du personnel gagne entre 330 000 et 410 000y par mois (3300e et 4100e environ pour parler en pouvoir d'achat, la conversion en euro est debile)

- 18.6% entre 410 000y et 500 000y (5000e)

- 16.9% entre 250 000y (2 500e) et 330 000y

- 14.2% entre 500 000y et 590 000y (5 900e)



Nombre d'employés

- 41,9% des boites ont plus de 1000 employés

- 21% entre 100 et 300

- 12.5% entre 50 et 99

- 7.2% entre 500 et 999



Nombre d'employés par région

- 84.8% des employés bossent dans le Kanto (Tokyo)

- 11.5% dans le Kansai (Kyoto, Osaka)



CDD, CDI (un peu diff mais c'est pour donner une idée)

- 87.5% des employés ont un CDI

- 6.4% ont un CDD

- 2.1% freelance

- 0.7% en Part time job (job etudiant quoi)



Duree de travail hebdomadaire en période normale

- Moyenne générale de 38.39h par semaine

- 37,8% des salariés bossent entre 40 et 45h

- 24.3% bossent moins de 40h

- 19.2% entre 45 et 50h

- 13,3% entre 50 et 55h



Durée de travail hebdomadaire en periode intense (fin de dev)

- Moyenne de 50,02h par semaine

- 23.8% entre 60 et 65h

- 20.1% entre 50 et 55h

- 18.3% a moins de 40h

- 15,2% a plus de 70h

- 10.4% entre 55 et 60h



Duree de travail hebdomadaire selon les métiers

- En période normal a 2h pres tout le monde travaille à peu près autant

- En période intense les manager/comptables sont ceux qui travaillent le plus (53,8h en moyenne) tandis que le producer est celui qui travaille le moins (48h)



Pour la baisse d'effectif dans le mobile c'est la 3e année de suite. Y'a un vrai un ralentissement du marché et un debut de désengagement. Ca contraste avec la vision que l'on a du marche mobile de la France



Voila en gros, y'a pleins d'autres graphiques mais le gars (j'ai trouvé ça sur GDC) a extrait tout ce qui lui paraissait le plus intéressant.