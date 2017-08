Lorsque nous avons soumis le jeu aux organismes de classification, nous ne savions pas ce qui allait se passer. Mais nous sommes vraiment heureux d'annoncer qu'ils laissent tout passer dans tous les pays. Cela signifie que tous les pays qui auront le droit au jeu recevront la même expérience.

Nous ne nous sommes pas retenus dans L'Annale du Destin. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Matt et Trey pour raconter leur histoire, et comme chacun sait, ils ne se retiennent pas eux non plus.

Même si South Park : Le Bâton de la Vérité était dans l'ensemble excellent, le fait qu'il soit censuré en Europe et en Australie avait déçu certains joueurs (géniaux comme toujours, Trey Parker et Matt Stone s'étaient moqués de cette censure de manière hilarante). Bonne nouvelle pour les fans de la licence, la suite du jeu ne souffrira pas du même problème.Plus tôt aujourd'hui, le site GamesIndustry a eu l'occasion de parler censure avec Kimberly Weigend, la productrice adjointe de South Park : L'Annale du Destin. C'est à cette occasion que cette dernière a révélé que lorsque le jeu a été classifié par les différents organismes à travers le monde, il n'a pas subi le même traitement son grand frère :Même si ce que nous avons pu voir lorsque nous avons essayé le jeu à l'E3 en juin dernier indiquait que le jeu sera bien trash lui aussi, une telle nouvelle pousse immédiatement à penser que cette suite va moins loin que le premier épisode. La représentante d'Ubisoft tient cependant à assurer que ce n'est pas le cas :Kimberly Weigend tient cependant à dire que Trey Parker et Matt Stone ne font pas des blagues trash juste pour faire des blagues trash. Selon elle, les deux créateurs de South Park travaillent tous leurs gags de manière à s'assurer qu'ils soient drôles et qu'ils aient un sens. L'absence de censure est en tout cas une bonne nouvelle pour les fans de la licence.Pour rappel, South Park : L'Annale du Destin est prévu pour le 17 octobre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Notez au passage que nous aurons très bientôt l'occasion de rejouer longuement à South Park : Le Bâton de la Vérité. Nos nouvelles impressions sur le titre d'Ubisoft San Francisco ne tarderont donc pas à débarquer sur Gameblog.