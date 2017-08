Voici une Information autour de la Xbox One X :La jaquette de jeu Killing Floor 2 nous montre comment seront différenciés les jeux ayant des avantages sur Xbox One X. Sur le devant du jeu, la motion Xbox One X Enhanced sera ajoutée, et sera également indiquée au dos du jeu. Pour rappel, la Xbox One X sortira le 07 novembre prochain…Source : http://image.noelshack.com/fichiers/2015/39/1443170494-titre-console-xbox-one.jpg