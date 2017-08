Salut tout le monde, Je veux précommander des jeux sur playasia, je l'ai déjà fait mais via paypal qui débite l'argent dès la commande passée. Pour le coup je souhaiterai savoir si en payant par carte bleue je paierai seulement ma commande lors de l’expédition? D'avance merci de vos retours.

Like

Who likes this ?

posted the 08/31/2017 at 12:19 PM by souther