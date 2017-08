a droit à un petit scan montrant enfin un peu à quoi ressemble le gameplay (jusque là, nous avions surtout des aperçus des modèles des personnages) et je vous avoue que pour moi, ça commence doucement à être la douche froide :Je pense qu'on se dirige doucement sur un jeu de type Musou, un poil dommage tant la licence se prête à plus que ça selon moi, j'aurais bien vu un truc à la, avec une ville à explorer, des petites histoires comiques et j'en passe.Bon, il faut encore attendre de voir du vrai gameplay en vidéo mais ça m'emballe tout de suite beaucoup moins...

posted the 08/31/2017 at 11:59 AM by sebastian