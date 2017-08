Voici une Information autour du jeu Dragon Quest XI :Le jeu a été testé par Gamekult et le titre de Square-Enix obtient a note de 07/10. Pour rappel, le jeu est disponible au Japon sur Ps4 et 3DS depuis un mois environ, et sortira en 2018 en Occident. Une version Nintendo Switch est aussi en préparation…Source : https://www.gamekult.com/jeux/dragon-quest-xi-3050516623/test.html

posted the 08/31/2017 at 09:57 AM by link49