Voici une Information concernant le jeu Secret of Mana Remake :Le magazine Famitsu consacre 4 pages au jeu. Ils permettent de voir quelques Artworks, et surtout de nouvelles images.Pour rappel, le jeu Secret of Mana sortirait sur Ps4, PsVita et sur STEAM, le 15 février 2018…Source : https://famigeki.tumblr.com/tagged/Secret-of-Mana