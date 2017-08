Voici des Images du jeu Shenmue III :Sega et Deep Silver mettent en avant trois nouvelles images qui n’ont pas été dévoilées lors de la Gamescom 2017 la semaine dernière. Pour rappel, le jeu sera édité aussi bien en version physique qu’en version dématérialisée durant la deuxième moitié de l’année prochaine, sur Ps4 et PC…Source : http://gematsu.com/2017/08/shenmue-iii-three-new-screenshots

posted the 08/31/2017 at 06:36 AM by link49