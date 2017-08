Bioshock célèbre son 10ème anniversaire avec une fête à la PAX West ce week end. Cette célébration nommée "Return to Rapture" plongera les fans qui auront eu la chance de s'y rendre, dans l'ambiance de Rapture, avec des chrosomes, Big Daddy Cosplays etc...

http://comicbook.com/gaming/2017/08/22/2k-hosting-a-special-bioshock-anniversary-party-at-pax-west/



Selon certaines rumeurs, cette célébration marquera aussi l'annonce de Bioshock 4 (ou 3, ou Infinite 2).



Après le dernier opus Infinite et ses DLC Burial At Sea, Ken Levine et son équipe Irrational Games ont fermés boutique pour renaître sous la forme d'un studio indé nommé Ghost Story laissant derrière eux la licence sur laquelle ils ont œuvrés près d'une décennie.



Le CEO de Take Two Strauss Zelnick confirme fin 2015 qu'un nouvel opus est en développement par 2K Marin (Bioshock 2).



Shinobi602, l'insider confirmait avant l'E3 2016 qu'un nouveau Bioshock était en développement mais qu'on ne le verrait pas de sitôt.



Le 5 janvier dernier, la page officielle de Bioshock sur Twitter publiait une image issue de Bioshock 2.



https://twitter.com/bioshock/status/817074209394298880?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fmcetv.fr%2Fmon-mag-culture%2Fmon-mag-gamers-time%2Fbioshock-nouvel-episode-developpement-0601%2F



"Nous allons renaître, elle est notre salut"



On apprenait récemment que 2018 verrait le retour de 2 grosses licences de 2K, Red Dead et Bioshock ?



On ne sait rien de ce nouveau jeu hormis le scénariste. Corey May aura(it) la lourde tâche de succéder à Ken Levine pour le prochain jeu. May, co-créateur de la saga Prince of Persia Les sables du temps et Assassin's Creed avec Desilets, scénariste principal de la saga et lead writer sur AC I et AC III à rejoins 2K en tant que Senior Narrative Director en Janvier dernier après un rapide passage chez Certain Affinity. Certaines rumeurs évoquent May travaillant sur le prochain Borderlands mais il est plus probable qu'il soit en réalité à l'écriture sur le prochain Bioshock. En effet son profil Linkedin évoque Californie Novato, qui est aussi le siège social de 2K Marin qu'on sait à l'oeuvre sur le prochain Bioshock. Et quelle meilleur occasion que d'annoncer ce nouveau Bioshock pendant la célébration des 10 ans de la franchise ?