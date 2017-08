Voici une Information autour du jeu Persona 5 :Après EDGE ce matin, c’est au tour de Famitsu de publier les 40 meilleurs jeux de tous les temps. Voici le classement :40. Hatsune Miku Project DIVA X39. Final Fantasy XV38. Hatsune Miku Project DIVA Arcade Future Tone37. Dragon Quest X36. Hatsune Miku Project Mirai Deluxe35. Moon34. Kingdom Hearts II33. Super Mario Bros.32. Persona 331. Fate/Grand Order30. Tactics Ogre29. Sonic Adventure 228. Monster Retsuden Oreca Battle27. Xenogears26. Final Fantasy X25. The Legend of Zelda : Ocarina of Time24. Dragon Quest V23. Earthbound22. Danganronpa21. Danganronpa 220. Final Fantasy XI19. Suikoden II18. Xenoblade Chronicles17. Okami16. Persona 4 : Golden15. Otoca D’Or14. Yakuza 013. Hatsune Miku Project DIVA Future Tone12. Shenmue 211. Danganronpa 1.2 Reload10. Shenmue09. Sakura Wars08. Chrono Trigger07. Danganronpa V3 : Killing Harmony06. Final Fantasy VII05. The Legend of Zelda : Breath of the Wild04. NieR : Automata03. Splatoon02. Dragon Quest III01. Persona 5Ce sondage a été réalisé auprès de 5287 personnes. Au niveau des consoles, c’est la Ps2 qui est arrivée première et au niveau des éditeurs Sega…Source : http://www.dualshockers.com/persona-5-best-game-time-famitsu/