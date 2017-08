Beaucoup parmis les joueurs pensent que ce sont les 2 meilleurs jeux de cette génération, moi le premier !Sachant que ce sont 2 open world a la durée de vie équivalente, et même si les qualités de ces 2 jeux sont totalement différente (scénario, écriture des personnages pour l'un, gameplay, exploration pour l'autre) la question peut se poser.Lequel avez vous préféré ?Pour ma part, j'ai beaucoup de mal a choisir, les 2 font désormais parties de mon top 5 Jeux Vidéo, a choisir je dirais peut être quand même le sorceleur pour la qualité de ces quêtes, notamment celle du Baron et de la bataille de Kaer Morhen mais aussi les romances avec Triss et Yennefer.Zelda ne démérite pas pour autant, jamais un jeu ne m'a donné autant envie d'explorer, j'adore le principe des sanctuaires, la poésie qui se dégage de ce jeu quand on parcoure le monde est unique et j'ai presque eu les larmes aux yeux a la cinématique finale avec une musique enchanteresse.Mais c'est vraiment parce qu'il faut choisir, et c'est le but de ce topic.