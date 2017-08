Le jeu SpellForce 3 aura droit à son édition collector en Europe, avec un contenu sympa.

SpellForce 3 annonce le retour aux sources de la célèbre saga du même nom et propose par ailleurs une toute nouvelle histoire. Cette dernière se déroule donc avant les événements du fameux SpellForce: The Order of Dawn et nous plonge dans le monde fantastique d'Éo. Dans ce nouvel opus à la frontière entre le RPG et le RTS, créez votre propre personnage et développez ses compétences afin de mener des batailles épiques.



A l'intérieur du coffret, nous retrouverons:



-Le jeu sur PC

-Une amulette de 5cm

-Une figurine de Sentenza de 20cm

-Un artbook

-L'OST sur CD



Le tout dans un boite collector pour 129€



Le jeu est prévu pour le 7 Décembre