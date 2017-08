C'est par le biais d'une simple déclaration Twitter que nous découvrons ce soir que Platinum Games fera la une de l'actualité d'ici peu. Hideki Kamiya confirme que la semaine prochaine sera l'occasion pour le studio de dévoiler une toute nouvelle IP. A l'heure actuelle, impossible de savoir de quoi il en retourne, mais nous savons que différents médias ont pu apercevoir le titre en question. Il nous invite à surveiller les magazines de jeux vidéo pour ne pas louper la révélation de son nouveau projet et il y a fort à parier que la sortie du prochain Famitsu soit l'occasion d'en savoir plus.

posted the 08/30/2017 at 08:49 PM by gat