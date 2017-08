Inti Creates annonce Dragon: Marked for Death, un A-RPG en 2D jouable en coop jusqu' à 4 joueurs en ligne ou en local.Les heroes, connus sous le nom de Dragonkin, ont forgé un pacte avec les dragons qui leur a conféré de nouveaux pouvoirs spéciaux. Vous pouvez choisir entre une princesse, un guerrier, un shinobi ou une sorciere.Chaque personnage a des caractéristiques et des capacités différentes. La Princesse est un personnage DPS bien équilibré, le Guerrier est un personnage de classe Tank qui protège la team avec sa haute défense, le Shinobi est aussi un perso DPS qui met l'accent sur les attaques legeres, et la Sorcière peut à la fois guérir ses alliés et endommager ses ennemis.Le jeu proposera proposera plus de 30 quêtes principales et des tonnes de quêtes annexes.