Un bon traducteur est un bon philosophe. Il s'appuie sur des axiomes ou principes, tout en refusant les absolus, paradoxalement. Mon principe de base, c'est que la TAO, c'est de la merde. Mais je reconnais que des fois, c'est bluffant. Mais la TAO, c'est de la merde.



- Mais c'est bluffant.

- Mais c'est de la merde.

- Mais c'est bluffant.

- MAIS C'EST DE LA MERDE



D'où --> C'est bluffant que de la TAO soit capable de former des phrases dans un langage naturel et syntaxiquement correct EN APPARENCE, toutefois, sans être de la "pure merde", la qualité laisse à désirer et les traductions sont au mieux inexactes, au pire, fausses.



Il faut rester maître de son jugement, stoïque, équanime. Beaucoup de nos espérances et de nos croyances sont cristallisées dans le graal d'une traduction parfaite conçue par un autre serpent de mer, l'intelligence artificielle, qui n'a d'intelligence que le nom.



Intelligence artificielle. Cette simple expression et le paradoxe de la réalité à laquelle cette expression se réfère, illustre parfaitement mon propos. Ce n'est pas une intelligence. Ce sont des séries d'actions automatisées informatiquement. Les machines sont stupides et incapables d'apprentissage (pour l'instant). L'absorption, l'emmagasinement de données pures et leur traitement statistique pour un but prédéterminé n'est pas une forme d'intelligence.



Penses-tu, par exemple, que la première phrase de ton texte traduit est bonne ? FAUX.



Quand vous jouez votre jeu favori sur Dolphin avec un ordinateur puissant, les choses devraient fonctionner assez bien.

-->When you're playing your favorite game on Dolphin with a powerful computer, things should run fairly well.





Qu'est-ce que la machine ne voit pas ?

1 - La concordance des temps anglaise dans les relatives introduites par "when".

2 - La dimension modale de la forme verbale progressive.

3 - When peut vouloir dire "quand" ou "si".



Qu'est-ce que la machine ne SAIT pas ?



1 - Qu'il y a des locuteurs authentiques et des locuteurs apprentis voire authentiques et incompétents à la fois

2 - Que la langue n'est pas une structure avec des règles fixes, même si les règles sont utiles (le paradoxe du philosophe stoïque et équanime...)

3 - Que la source peut avoir exprimé ses idées maladroitement (syntaxe, ponctuation, grammaire).

4 - Que l'expression effective des idées dans le texte source d'une part, et l'intention du locuteur, d'autre part, ne se recoupent parfois pas parfaitement. (Les limites de l'expression du sens, ou de la relation entre les mots et les choses.)



Quand on traduit, on ne fait pas confiance à la source, on ne part pas du principe que la source est une autorité dans la forme ni dans le propos, et on n'applique pas bêtement des règles de correspondance/équivalence, sous peine de risquer de les appliquer soi-même à mauvais escient ou de laisser passer une erreur linguistique, factuelle, ou linguistique qui entraînerait un malentendu quant aux faits, et qui se serait glissée dans le texte source.



When you're playing your favorite game on Dolphin with a powerful computer, things should run fairly well.



Première remarque, il est incongru de commencer un paragraphe par cette forme progressive en anglais. Cela doit nous mettre sur nos gardes. Un traducteur humain et professionnel émettra, consciemment ou inconsciemment, un doute raisonnable quand à la transparence du sens de cette phrase. Ai-je précisé que pour traduire l'anglais, il faut maîtriser cette langue mieux qu'un natif ?



When dans une relative + présent de l'indicatif = futur.

- When I grow up, I will be a translator

- Quand je grandirai, je serai traducteur



When dans une relative avec présent progressif (be + ING) = futur, futur antérieur (quand...) ou hypothèse (si...)

- When you're playing...

- Si vous jouez / Quand vous jouerez (NON, les deux ne veulent PAS dire la même chose.)

Donc, la traduction de DeepL est FAUSSE DANS TOUS LES CAS.

Ici, la version correcte est "When"-->"Si".

Cette distinction n'est presque jamais reconnue dans l'apprentissage de l'anglais ni dans les grammaires, c'est un aspect qui est systématiquement considéré avec l'Allemand "Wenn", cependant. (Attention, je ne parle pas d'équivalence entre When et Wenn.)

Ici, l'hypothèse est rendue manifeste par le "should" qui suit. Il s'agit non pas de grammaire formelle, mais de pur sens commun. Ici, "when" veut dire "si". Bon courage à une machine, ou même à un amateur, pour voir ça. Il faut être compétent pour le remarquer. C'est non-seulement la différence entre un humain et une machine, mais c'est la différence entre un pro et un incompétent.



Shall/Should et la modalité : une affaire de contexte.

Shall et should sont deux formes d'un même verbe (shall), mais également deux verbes modaux dont les sens respectifs varient suffisamment pour les distinguer l'un de l'autre. Heureusement, en français, "should" dans le sens de devoir moral, et "should" dans le sens de conditionnel se traduisent par un conditionnel en français. Ca ne veut pas dire que les deux nuances n'existent pas, ou que le conditionnel sera toujours correct comme traduction française.[/g]



Autre remarques pour que la phrase soit française et pas "robotique".

- On joue à un jeu.

- "things", ce n'est pas "les choses". Ce n'est jamais "les choses". "Les choses", c'est autre chose en français dans des expressions françaises. Les choses sont ce qu'elles sont, "things" ne se traduit pas par "les choses". C'est une règle très simple qu'une putain de machine de TAO avec les prétentions de DeepL devrait avoir intégrée aux alentours de 1998. Seulement, la TAO se base sur des TAO ou des traductions de merde, pas sur du bon sens et des exceptions. "Things" --> "tout".

- "assez bien" se place avant le verbe à l'infinitif. --> assez bien fonctionner.

- "avec un ordinateur" --> "sur un ordinateur".

- Your favorite game : ici, "your favorite" veut surtout dire "le jeu que vous voulez" ou "n'importe quel jeu". C'est une tournure qui la même valeur linguistique qu'un simple déterminant. "Un jeu". C'est de l'idiomatisme anglais et il ne faut pas faire la bêtise de chercher à le transposer en français.



Dans un cerveau de traducteur humain, ces problèmes sont à la fois traités en une fraction de secondes, mais en plus parallèlement. Cela nécessite une expertise ET une intelligence humaine.



Etape suivante : après le défrichage, l'idiomatisme et la qualité rédactionnelle.



"When you're playing your favorite game on Dolphin with a powerful computer, things should run fairly well."



donne, avec une traduction bête et méchante mais correcte : "Si vous jouez à votre jeu favori sur Dolphin sur un ordinateur puissant, tout devrait assez bien fonctionner."



Problème : on "entend" toujours la traduction. C'est à ce stade que s'arrêtent la plupart des traducteurs. D'abord parce que le travail bâclé est moins fatiguant, et ensuite parce que les client préfèrent le travail bâclé car ils VOIENT la traduction. C'est un peu comme si vous réclamiez à votre électricien de laisser tous les câbles apparents à la maison pour que vous soyez sûrs que le fil rouge de devient pas bleu en cours de route. C'est ce qui me fait grincer des dents quand je lis un texte traduit. C'est horrible.



Voici ma proposition professionnelle :



Du moment que votre ordinateur est assez puissant, Dolphin devrait faire tourner votre jeu correctement.



"May sa na rian navoir !" Si. C'est ça, la traduction. C'est ça qui est dit dans la phrase en anglais. C'est ça le sens. Et c'est comme ça qu'un être humain francophone l'aurait formulé.



Et c'est pour ça que DeepL, c'est de la merde, objectivement.



J'ai commenté un article de @Sussudio sur l'émulation Wii/Gamecube. Son article était une traduction assistée par ordinateur (TAO) réalisée à l'aide du nouvel outilVous avez sans doute entendu parler de cet outil "révolutionnaire" censé remplacer tous les outils existants tellement il est génial, etc. Bullshit.Il s'agit d'un outil de TAO classique, certes performant, mais je voulais couper court aux fantasmes de traduction automatique tenaces. On parle bien d'OUTILS de TAO. DeepL Translator n'est pas un traducteur automatique, comme son nom le prétend. C'est un outil puissant de traduction automatique, mais ce n'est que ça, un outil d'automatisation de tâches fastidieuses. Ca existe depuis près de 20 ans en traduction professionnelle. Ce n'est pas la révolution.Le sujet m'intéressait peu, mais en tant que traducteur de formation, je me suis intéressé à la qualité du résultat. Le sujet de l'article importait peu. Je voulais juste rétablir quelques vérités sur la nature de la traduction, sur ce qui fait qu'une traduction est bonne, et sur les mécanismes intellectuels nécessaires à une traduction de qualité, à mon sens. Je pense que ça peut vous intéresser, car c'est quand même hyper geek, la linguistique freestyle. Ce qui est génial, c'est que la traduction ne nécessite pas d'avoir raison formellement, mais de développer des stratégies élégantes et pour obtenir un résultat satisfaisant et authentique. Voici la citation de mon commentaire.J'utilise l'adjectif "équanime", que je dérive du nom "équanimité". Je m'autorise cette création.J'utilise aussi le nom "idiomatisme" dans le sens "d'idiomaticité". Je revendique à fond ces termes.Je m'excuse s'il y a des fautes d'orthographe. Je les corrigerai si j'en trouve.