Voici une Information concernant le jeu Shenmue III :Dans une interview parue sur Metro GameCentral, Yu Suzuki a déclaré que le jeu Shenmue III ne sera pas très différent de ses prédécesseurs en termes de gameplay. Il n’est pas nécessaire selon lui de changer les bases du gameplay. Si trop de choses changent, la colère risque de gronder. Il est important de conserver des choses des anciens opus pour faire plaisir aux fans. C’est pourquoi l’équipe veut maintenir un taux de 30% de nouveauté et de garder 70% du jeu similaire à l'original. Il précise également que le partenariat récent avec Deep Silver a permis d'élargir la conception du jeu, probablement en raison de l'augmentation du budget. Pour rappel, le jeu sortira l’année prochaine, sur PC et Ps4…Source : http://wccftech.com/suzuki-shenmue-iii-70-original-30-new/

Like

Who likes this ?

posted the 08/30/2017 at 06:08 PM by link49