avec pas mal d'exclu switch et console, bien ouéj tendoTendo promet de nombreuses surprises à venir au cours de l'EGX. Au programme : des tournois, de grosses annonces concernant les trois jeux phares de cette fin d'année, à savoir Splatoon 2, Super Mario Odyssey et Fire Emblem Warriors, rien que ça.Et ce n'est pas tout ! Nintendo à d'ores et déjà annoncé de tout nouveaux jeux à venir, mais l'on ne sait pas encore sur quelle plate-forme... Quel suspens ! A cause du Brexit, nos reporters de l'extrême ne pourront malheureusement pas se rendre sur place, mais vous pouvez compter sur nous pour suivre ça de très près !Retrouvez toutes les annonces de l'EGX 2017 à partir du 21 septembre !