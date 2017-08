Seiken Densetsu 2 (Secret of Mana) aura droit à une version collector au Japon.A l'intérieur de cette édition, nos amis Japonais retrouverons:-Le jeu-Pop-up Storybook (6 pages)-Soundtrack sur CD-Set de figurine (Randy, Prim, & Popoi 2~3 inches)Le tout pour 149€ sur Nin Nin game

posted the 08/30/2017 at 05:33 PM by leblogdeshacka