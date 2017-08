Gear.Club Unlimited proposera pas moins de 400 courses différentes avec trois modes de jeu, à savoir Derby, Rally et Time Trial. Le premier sera avec des courses simples contre sept pilotes, le second permettra de se lancer dans des courses en hors-piste et le dernier demandera de faire le meilleur temps. Des championnats seront inclus pour débloquer de nouvelles voitures, pistes et améliorations mécaniques. Au passage, les studios ont dévoilé une première liste de 16 voitures qui seront jouables dans Gear.Club Unlimited :AC 378 GT Z ;Alfa Romeo 4C ;Alfa Romeo 8C Competizione ;Bugatti Veyron GrandSport ;Chevrolet Camaro 1LS ;Chevrolet Corvette Stingray ;Dodge Challenger RT/Scat Pack ;Jaguar F-Type R AWD ;Mercedes-AMG C63 S ;Mercedes-AMG GT S ;Mercedes-AMG SLS Black Series ;Nissan 370Z ;Nissan GTR ;Pagani Huayra Roadster ;Ruf RT12 R ;Ruf CTR 3.